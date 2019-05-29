1. Akıl ve Zeka oyunları turnuvası yapıldı

Zonguldak'ta 1. Akıl ve Zeka oyunları turnuvası düzenledi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Etki Terapi Kültür, Sanat Ve Bilim Derneği “Oynuyorum Gelişiyorum” temasıyla tüm Zonguldak bölgesi ilçe ve köylerinde eğitim veren tüm ilkokulların dahil olduğu ve gelenekselleştirmek istediği “Zonguldak Geneli 1. Akıl ve Zeka oyunları “ turnuvası düzenledi. Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 8 Mayıs tarihi itibariyle 24 ilkokulun ve 75 öğrencinin katıldığı ön elemeyi 3 hakem eşliğinde gerçekleşti. Oyun kategorileri; Katamino, Qbitz, Reversi ve Koridor olarak belirlendi. Zonguldak Öğretmenevi'nde İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı ve tüm il milli eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katılımıyla ödül töreni yapıldı.

Etki Terapi Kültür Sanat ve Bilim Derneği tarafından tüm oyunların birincilerine çeyrek altın, ikinci ve üçüncülerine gram altın hediye edilmiştir. Yine tüm derece alan öğrencilerin okullarına yıldızlı kupalar hediye edildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Etki Terapi Kültür, Sanat ve Bilim Derneği Başkanı, Masal ve hikaye anlatıcısı, Akıl ve Zeka oyunları eğitmeni Birgül Cinkılıç, “Oyun çocuğun en ciddi işidir” sözünden yola çıkarak, oyunun içinde sevgiyi, saygıyı, adaleti, erdemli rekabeti, öfke kontrolünü, duygularını aktarmayı, duygu yönetimini, zaman yönetimini, kendini tanımayı, diğer insanları tanımayı öğretmeye çabalıyoruz. Oyun tüm canlıların kendileri olabildiği, rol yapmadığı, karakterini sergileyebildiği, hatta fark etmeden sergilediği bir özgürlük alanıdır. Biz bu alanın çok özenle sınırlarının çizilmesine, kurallarının belirlenmesine çalışıyoruz. Ünlü filozof Platon bu konuda şöyle der: ‘'Bir insanla bir saat oyun oynayarak, onun hakkında onunla bir yıl konuşarak keşfedebileceğinizden daha çok şey keşfedebilirsiniz'' Masallar anlatıyoruz, masallar anlattırıyoruz, masal canlandırması yapıyoruz, metaforlar kullanarak çocukların duygusal boşluklarını, huzursuzluklarını keşfetmelerine ve tamir etmelerine yardımcı oluyoruz ve son olarak sosyal uyum problemi, duygu-durum bozukluğu, sınav kaygısı, konuşma bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiper aktivite yaşayan çocuklarımız ile oyun ve masal terapisi çalışıyoruz. Tüm bu çalışmamızda en başından beri destek veren başta hocalarımız olmak üzere velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.