Dr. Ertuğrul Güner, 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle açıklamada bulundu.

Güner yapmış olduğu açıklamada, “ Kazanılmış Bağışıklık Yetmezliği Sendromu olarak bilinen AIDS Hastalığı, AIDS mikrobu olarak adlandırılan HIV virüsü ile oluşan bir hastalıktır. İnsanlarda bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan bulaşıcı bir hastalıktır. İnsan bağışıklık yetmezliği virüsü (HIV), bağışıklık sistemine yavaş yavaş nüfuz ederek vücudun enfeksiyonlara karşı direncini yok eder, bireyi enfeksiyonlara karşı korunmasız hale getirir. AIDS olarak adlandırılan hastalık tablosu, HIV enfeksiyonunun son aşamasıdır ve bu süreçte sıklıkla yaşamı tehdit eden ciddi enfeksiyonlar görülür. HIV virüsünü taşıyan kişiye “HIV pozitif” denir. Bu kişiler HIV virüsü taşımalarına rağmen henüz hastalığın klinik bulgularını taşımazlar. Klinik bulguların ortaya çıkması ile artık kişi AIDS hastası olarak kabul edilir. Kavram bütünlüğü sağlamak açısından yaygın olarak HIV/AIDS birleşik terimi kullanılır. Vücudunda HİV virüsü olan herkeste AIDS' e ait hastalık belirtileri görülmeyebilir. Hatta bu belirtisiz süre 15 yıl gibi uzun bir zaman olabilir ve kişi kendini iyi hissedebilir. Ancak mikrobu alan kişi, belirtisi olmasa bile başkalarına bulaştırabilir. HIV virüsü kan, organ, doku vb. nakli ile, sterilize edilmemiş (mikroptan arındırılmamış) iğne, enjektör gibi aletlerin ortak kullanılması ile de bulaşabilmektedir. Ayrıca jilet, tırnak makası gibi vücutta küçük çaplı kanamalara neden olabilen kişisel eşyaların ortak kullanımından kaçınılmalı; dövme yapmakta ve kulak deldirmekte kullanılan kanamaya neden olacak aletlerin sterilize edilerek kullanılmasına özen gösterilmelidir. HIV pozitif anneden, gebelikte, doğumda ya da doğumdan sonra emzirme yoluyla bebeğine bulaşabilir. AIDS Hastalığının başlıca belirtileri, lenf bezlerinde büyüme, ağız ve deride tekrarlayan uçuk, yara ve lekeler, nedeni bilinmeyen uzun süreli ateş, gece terlemeleri, kilo kaybı, ishal, öksürük ve fırsatçı bazı enfeksiyon hastalıklarının ortaya çıkmasıdır. HIV organizma dışında yaşayamayan, dış ortama dayanıksız bir virüstür. HIV (+) pozitif veya AIDS hastalığı olan bir kişinin kullandığı tabak, bardak, çatal, giysiler, havlular, tuvalet, banyo ve yüzme havuzlarının ortak kullanımı, dokunma, sarılma, el sıkışma ile virüs bulaşması söz konusu değildir. Egemen bulaşma yolu salgının başlangıcından bu yana korunmasız cinsel ilişkidir. Başka biriyle ortak enjektör kullanılmamalıdır. Kan verirken ya da alırken, dişçi koltuğunda ve kuaförde kullanılacak aletlerin sterilizasyonundan emin olunmalıdır. Bu hastalık hakkında farkındalık oluşturmak, toplumun bilinçlenmesini sağlamak amacıyla 1 Aralık tarihi tüm dünyada “Dünya AIDS Günü” olarak ilan edilmiştir. AIDS' karşı farkındalığın uluslar arası sembolü kırmızı kurdeledir. AIDS'i biliyorum, AIDS'den korunuyorum anlamlarını içerir. AIDS'e karşı önlemlerimizi alalım sonra pişman olmayalım.”