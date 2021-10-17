Filyos Kongresi yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Ekonomik kalkınmada Türkiye'nin en büyük 5 yatırımı içerisinde bulunan ‘Filyos Vadisi Projesi'ne akademik, bilimsel katkı sunmak, üniversite ve diğer paydaşlar işbirliği kapsamında bilginin sanayide kullanılmasını sağlamak amacıyla, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde 15-16 Ekim tarihlerinde, açılışın Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde ve oturumların çevrim içi olarak düzenlendiği 1. Filyos Kongresi yoğun katılımla gerçekleştirildi.

‘Filyos Burada Şekillenir' mottosuyla, Üretim, Yatırım ve İstihdam ana başlıklarında 15-16 Ekim tarihleri arasında BEÜ öncülüğünde yürütülen 1. Filyos Kongresi'nde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin ulusal ve bölgesel düzeydeki paydaşları; çok sayıda uzman, akademisyen ve araştırmacı, üniversitede bir araya geldi. İki gün süren Kongrede milli endüstri ve milli istihdama katkı saylayacak Filyos Vadisi Projesi, üretim, yatırım ve istihdama ilişkin olarak çok yönlü ele alınarak, akademik ve bilimsel değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplumla bütünleşme misyonu kapsamında, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin kaliteli ve nitelikli eğitim faaliyetlerinin yanı sıra yerel kalkınma adına da sürdürülebilir projeler yürütmeye devam ediyor. Bu bağlamda, kongrede yer alan oturumların başlıkları; Doğal Gaz Üretim, İletim ve İşleme, Sürdürülebilir Endüstriyel Kalkınma, 2 oturum halinde Liman ve Lojistik, Yeşil Endüstri ve Çelik Sektörü, Göç ve İstihdam, Filyos ve Turizm, Kentleşme ve Sosyoekonomi, Filyos'ta Tarım ve Orman tematik oturumları olmak üzere 9 farklı oturumda Filyos Vadisi Projesi derinlemesine tartışıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sanayi Teknoloji Bakanlığı Metal Sanayi, Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, TÜBİTAK-MAM, TÜBİTAK-TÜSSİDE, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı, ERDEMİR, KARDEMİR, Tosyalı Holding, İstanbul Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi katılımlarıyla gerçekleşen Kongre'de ZBEÜ'nün bilgiyi üreten ve yayan bir yükseköğretim kurumu olmasının yanında bölgesel ve ülkenin kalkınmasın da önemli bir dinamik olmaya devam ediyor.

Kongrede yer alan 9 oturum, öğretim üyeleri, sektörlerden kurum ve kuruluş temsilcilerinin soru-cevap ve değerlendirme şeklinde devam ederek sona erdi.