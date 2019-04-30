1 Mayıs Emeğin Başkenti Zonguldak'ta kutlanacak

1 Mayıs emeğin başkenti kabul edilen Zonguldak'ta coşkuyla kutlanacak. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil 1 Mayıs ile ilgili son hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

1 Mayıs Tertip Komitesi adına bir açıklama yapan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olan İşçi-Emekçi Bayramı'nı coşkuyla kutlayacaklarını ve haklı taleplerini yüksek sesle ifade edeceklerini belirterek, “Zonguldak, Bartın, Karabük halkımızı 1 Mayıs'ta Madenci Anıtı'na bekliyoruz” dedi.

İHA'ya konuşan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “1 Mayıs bütün hazırlıklarımız tamamlandı. Sivil toplum örgütleriyle, halkla bütünleştik. İş yerlerine konunun önemini anlattık. Zaten arkadaşlarımız bilinçliler, bizim bayramımız. Şaşalı bir şekilde 1 Mayıs'ı yaşayacağız. Kıdem tazminatını anlatacağız. Bireysel emekliliği anlatacağız. EYT'yi anlatacağız. Haklı olduğumuz her konuda sesimizi gür şekilde Türkiye'ye duyuracağız. Bu toplumumuz için çok önemli bir olay. 40 milyon insanı ilgilendiren bir kıdem tazminatı konusu var. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Üst kuruluşumuz olan Türk-İş Kocaeli'de kutlayacak. Bizler de destek vereceğiz. Tüm Türkiye'de aynı duygu ve düşüncelerle haklı olduğumuz düşüncelerle sesimizi duyuracağız. 1 Mayıs'a hazırız. Zonguldak'ta çok güzel demokratik ortamda 1 Mayıs'ı kutlayacağız. Geleceğimiz için vereceğimiz mücadeleyi Zonguldak halkıyla beraber herkese göstereceğiz. Allah kaza bela vermeden çok güzel 1 Mayıs olacak. Madencilerimiz baretleriyle olacak. Bu sefer çok yoğun bir katılım bekliyoruz. Arkadaşlarımızla beraber çalışmalarımızı yaptık. İlkay Akkaya özgün müzik sanatçımız bu sene bizlerle beraber olacak. Onlarla beraber şarkılarımızı söyleyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

1 Mayıs kutlamalarının yürüyüş ile İstasyon Caddesi'nden başlayıp Madenci Anıtı'nda konserle sona ereceği belirtildi.