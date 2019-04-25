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1 Mayıs tertip komitesi toplandı

1 Mayıs 2019 tarihinde Zonguldak Madenci Anıtı’nda kutlanacak 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı hazırlıkları devam ediyor.

1 Mayıs 2019 tarihinde Zonguldak Madenci Anıtı'nda kutlanacak 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı hazırlıkları devam ediyor.


Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS)'te yapılan 1 Mayıs Tertip Komitesi toplantısında yapılan hazırlıklar ve çalışmalar değerlendirildi.


GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'in toplantıda yaptığı değerlendirme sonrasında, GMİS önderliğinde yürütülen hazırlıklar hakkında Genel Sekreter Hüseyin Kolçak bilgilendirmelerde bulundu.


Tertip komitesi daha sonra hazırlıklar hakkında birlikte değerlendirmelerde ve görüş alışverişinde bulundular.

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