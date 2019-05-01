1 Mayıs Zonguldak'ta büyük bir katılımla kutlandı

1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü, Emeğin Başkenti Zonguldak'ta büyük bir katılım ve coşkuyla kutlandı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) öncülüğünde düzenlenen 1 Mayıs Yürüyüş ve Mitingi'ne işçi ve memur sendikaları, TMMOB, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, öğrenci, gençlik ve taraftar grupları katıldı.

1 Mayıs Yürüyüşü ile mitingine Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz ile belediye başkanları, GMİS'in eski genel merkez yöneticileri ve siyasetçiler de katıldı. GMİS'e bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Armutçuk, MTA ve Merkez Servisleri Şubeleri toplanma alanı olan İstasyon Caddesi'ne kortejler oluşturarak geldi.

Gruplar, “Maden işçisi demokrasi bekçisi”, “Geliyor geliyor madenciler geliyor”, “Madenler bizimdir bizim kalacak” sloganları attılar. İstasyon Caddesi'nde toplanan binlerce katılımcı, buradan Madenci Anıtı'na yürüdü.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil şunları söyledi:

“83 yıllık kıdem tazminatımıza göz koyuyorlar. Kıdem Tazminatı bizim iş güvencemizdir. Ailemizin, çoluk-çocuğumuzun, geleceğimizin güvencesidir.

Kızımızın gelinliği, oğlumuzun damatlığıdır. Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir dedik, Kıdem tazminatı işçi sınıfının vazgeçilmezidir dedik. Kıdem Tazminatımıza dokunulduğu an, üst örgütümüz TÜRK-İŞ'in Genel Kurul Kararına uyacağımızı ve cevabımızın “grev” olacağını bir kez daha buradan ilan ediyoruz.

Kıdem Tazminatı, örgütlü, örgütsüz herkesin hakkıdır ve alamayanlar için mevcut yasada yapılacak küçük bir değişiklik yeterlidir. Bunun için, fon kurmak gibi başka hesaplar içine girilmemelidir. Bireysel Emekliliği zorunlu hale getirmek istiyorlar. Zorla tasarruf olmaz. Asgari ücretli çalışanın tasarrufu mu olur? İmkanı olan zaten tasarrufunu yapıyor. Bu tasarruf değil, zorunlu vergi getirmektir. Biz zorla maaşlarımızdan kesinti yapılmasını istemiyoruz. Biz yeni bir fon rezaleti yaşamak istemiyoruz. Krizin çözümü; Kıdem Tazminatı Fonu, Zorunlu Bireysel Emeklilik ve halka yeni vergiler dayatmak değildir.

Krizin çözümü, üretmek, üretim ekonomisini savunmak, yerli kaynaklarımızı değerlendirmektir.

Krizin çözümü; istihdam oluşturmaktır. Biz Genel Maden İşçileri Sendikası olarak; 1980, özellikle 1990 yılından bu yana uyarılarda bulunuyoruz. Türkiye Taşkömürü Kurumu küçülürken, bazı ocaklarımızı kapatma adımları atılırken, Kardemir, Erdemir üzerine hesaplar yapılırken ve özelleştirmeler zorla hayata geçirilirken hep üretim ekonomisini savunduk.”

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı ise konuşmasında hakların her geçen gün daha da sınırlandığını, emek karşıtı politikaların yürürlüğe sokulduğunu belirterek, “Biz dünyanın ve ülkenin tüm güzelliklerini ortaya çıkaran en yüce değerin emeğin sahipleriyiz. Umutluyuz, çünkü biz işçisi, memuru, emekçisi, işsizi, emeklisiyle çoğunluğuz, halkız” dedi.

Konuşmaların ardından sanatçı İlkay Akkaya bir konser verdi.