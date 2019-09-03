1. sınıf öğrencilerinin şubeleri kura ile belirlendi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 1. sınıf öğrencilerin şubesinin belirlenmesine yönelik kura çekimi gerçekleşti.

Çaycuma 75. Yıl İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Şehit Hasan Yağlı İlkokulu ve İsmail Hakkı Tonguç İlkokulundaki kura çekimine İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, okul müdürleri, öğretmen ve okul aile birliği temsilcileri katıldı.

Yapılan kura çekiminde, 75. Yıl İlkokulu Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cengiz Yılmaz'ın başkanlığında, okul müdürü Ergün Uyar, okul sınıf öğretmeni Gülay Yurtbay, okul aile birliği temsilcisi Sıdıka Topaloğlu oldu.

Atatürk İlkokulu Müdürlüğü; İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nusret Parlak'ın başkanlığında, okul müdürü Cengiz Erdaş, sınıf öğretmeni Arzu Karaca, okul aile birliği temsilcisi İlknur Saka oldu. Şehit Hasan Yağlı İlkokulu Müdürlüğü; İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Güneş'in başkanlığında; okul müdürü Ali Gedikoğlu, sınıf öğretmeni Bilal Gegecan, okul aile birliği temsilcisi Sezin Bayrak oldu. İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu Müdürlüğü; İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muharrem Yol'un başkanlığında; okul müdürü Ersoy Salman, sınıf öğretmeni Dursun Doruk, okul aile birliği temsilcisi Umut Odabaş oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, yeni yılın öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını diledi.