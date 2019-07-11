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1 yaşındaki çocuğun ilacı için seferber oldular

Zonguldak’ta yaşayan ailenin bir yaşındaki epilepsi hastası çocuğunun ilacı için seferber oldular.

Zonguldak'ta yaşayan ailenin bir yaşındaki epilepsi hastası çocuğunun ilacı için seferber oldular.


Zonguldak'ta yaşayan Mustafa Kement'in bir yaşındaki epilepsi hastası çocuğunun kazaen şurup şişesi kırıldı. Türkiye'de ilacı bulamayan aile sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu. Almanya'daki gurbetçiler yardım çağrısını görünce harekete geçti. İlacın bulunmasının ardından ilacın Türkiye'ye gönderilmesi için Avrupa Karabüksporlular Derneği Başkanı Abdullah İnam ve arkadaşları seferber oldu. İlaç ise hasta çocuğa ulaştırılmak üzere Almanya'dan yola çıktı.

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