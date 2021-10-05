10 gündür kayıp olan genci bulmak için JASAT devreye girdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 10 gündür kendisinden haber alınamayan genç için başlatılan arama çalışmaları genişletildi.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Gebe köyünde ikamet eden Necati Gün (33), 25 Eylül Cumartesi sabahı evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulunulması üzerine köye gelen ekipler, arama çalışması başlattı. Pazar sabahı Yaraşlıyörük köyünde aracı bulunan Gün için bölgeye gönderilen takviye birlikler arama çalışmasına katıldı.

Baz istasyonundan alınan Necati Gün'e ait telefon sinyalinin Gebe köyü ile Danişmentli köyü arasındaki ormanlık alanda tespit edilmesi üzerine, bu alanda yoğunlaştırılan arama çalışmalarında şuana kadar herhangi bir ize rastlanmadı.

Arama çalışmalarına, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 2 asayiş komando timi, Kdz.Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, AFAD ekipleri katıldı.

Jandarma ekipleri bölgede drone ile havadan görüntü desteği de alırken, Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı iz takip köpeği Pati de aramalara katıldı.

Çalışmaları JASAT sürdürecek

33 yaşındaki gencin ailesi de kendisinden bir haber almak için tedirgin bekleyişini sürdürürken, 10 gündür ekipler tarafından bölgede süren arama çalışmalarında bir ize rastlanılmadığından dolayı ara verildiği öğrenildi.

Gün'ü bulmak için başlatılan çalışmalar Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından geniş çaplı sürdürüleceği ve bölge genelinde çalışmaların da devam edeceği öğrenildi.

Necati Gün'ün ilk eşinden 3, ikinci eşinden 1 olmak üzere toplam 4 çocuğunun olduğu öğrenildi.