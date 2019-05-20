100. yıla görkemli kutlama

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı Çaycuma'da görkemli törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki “Dünya Atabarı Oynuyor” adlı etkinlik tam bir görsel şölene dönüşürken akşam saatlerindeki fener alayı son derece coşkulu geçti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Çaycuma'da çeşitli etkinliklerle, coşku içinde kutlandı. Kutlamaların en coşkulusu ise Cumhuriyet Meydanı'nda, “Dünya Atabarı Oynuyor” etkinliğinin de içinde bulunduğu 100. yıl şenliğinde yaşandı. Emekli öğretmen Nilgün Çelik'in koordinatörlüğünde yapılan şenlikte her yaştan yüzlerce insan atabarı oynadı. Şenlik yerel sanatçı İbrahim Alkan konseriyle başladı. Şiirlerin de okunduğu şenlikte Çaycuma Halk Eğitim Müdürlüğü, Mimar Sinan Ortaokulu ve Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi folklor ekipleri halkoyunları gösterisi yaptı. Özel baskılı Atatürk tişörtüyle gösteri yapan ekipler sırasıyla Artvin, Dinar, Bitlis ve Kırşehir yöresinden oyunlar oynadı.

19.19'DA Tüm Dünya ile birlikte Dünya Atabarı oynadı

Saatlerin 19.19'u gösterdiği sırada 81 il ve 19 ülkede eş zamanlı olarak oynanan Atabarı tam bir görsel şölene dönüştü. Her yaştan 300'ü aşkın vatandaşın büyük bir uyum içinde atabarı oynaması etkinliği izleyenlerden büyük alkış aldı. Aynı grubun oyunun hemen ardından, hep birlikte Atatürk Marşını seslendirmesi coşkunun doruklara tırmanmasına neden oldu. Vatandaşlar, bu coşkularıyla Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti sonsuza dek yaşatma kararlılığını da ortaya koydu. Şenliğin sonunda sahneye çağrılan Belediye Başkanı Kantarcı, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti. Başkan Kantarcı, “İşte Çaycuma bu. 19 Mayıs 1919'un tam 100 sene sonrasında bu 100. yılı ve o sonsuzluğa doğru evrilen 100. yılı hep birlikte şu meydanda kutlamanın hazzını, keyfini bize yaşattığınız için sağ olun, var olun. Yaşadığımız topraklar bir taraftan medeniyetin beşiği olarak binlerce yıldır insanlara ev sahipliği yapmış, ama yüzlerce yıldır da bizlerin vatanı olmuş. Savaşlar görmüşüz, kıtlıklar görmüşüz, zorluklar görmüşüz, bütün zorluklara rağmen dimdik ayaktayız ve geleceğe umutla bakıyoruz. Bu meydan adı Cumhuriyet Meydanı. Hepinizi en güzel duygularımla selamlıyorum. Sizleri kutluyorum” dedi.