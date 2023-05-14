110 yaşındaki Safiye nine oy kullanmak için sandık başına gitti

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaşayan 110 yaşındaki Safiye Kurtoğlu, ailesinin yardımıyla kaydının bulunduğu okula giderek oyunu kullandı.

Gökçebey ilçesine bağlı Hacımusa köyünde sabah saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı. Köyde oy kullanmak için okula gelen vatandaşlar, kimlik belgelerini sandık kurulu başkanlarına göstererek oy pusulalarını teslim aldı. Köyde yaşayan 110 yaşındaki Safiye Kurtoğlu da oyunu kullanmak için sandık başına gitti. Yaşar Kurtoğlu, annesine yardım ederek oy kullanmak için sandığa getirdiklerini ifade etti.