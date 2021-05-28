112 çağrı merkezi öğrencilere tanıtıldı

Zonguldak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İlkokul Çağındaki Öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtımına başlandı.

112 Acil Çağrı Merkezi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan çalışma sonucu okullarda Çağrı Merkezinin tanıtım faaliyetlerine başlandı. İlk olarak Zonguldak İlkokulu öğrencilerine Zoom üzerinden Çağrı Merkezinin tanıtımı acil durumlarda sadece 112'nin aranması gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere, Sağlık, Emniyet, Jandarma, İtfaiye, Orman ve AFAD' a 112 üzerinden ulaşılabileceği, acil olmayan durumlarda 112‘nin meşgul edilmemesi gerektiğinin hayati bir öneme sahip olduğu anlatılarak hem video gösterimi hem de uygulama eşliğinde bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri yapıldı. Zonguldak İlkokulunda başlayan uygulama İl genelinde tüm okullarda uygulanacak.