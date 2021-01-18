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112 ekipleri doğum yapan hastanın imdadına yetişti

Zonguldak’ta yoğun kar yağışı sonrası doğum sancısı çeken kadın hastaneye yetişemeden yolda doğum yaptı.

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı sonrası doğum sancısı çeken kadın hastaneye yetişemeden yolda doğum yaptı.


Zonguldak'ta dün gece itibariyle başlayan yoğun kar yağışı tipi olarak devam ederken şehir merkezinde kar kalınlığı 30 santimi geçti. Gece saatlerinde bir kadının doğum sancısı tutması ile 112 ekiplerine haber verildi. Yoğun kar yağışı ve kapanan yollara rağmen 112 ekipleri hastaya ulaştı. Paletli ambulansla olay yerine gelen doktor tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın hastaneye yetiştirilemeden ambulansta sağlık ekipleri kontrolünde doğum yaptı. Hastaneye kaldırılan kadın ve kız çocuğunun durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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