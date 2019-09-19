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112 personeline çağrı merkezi mevzuatı ile ilgili eğitim verildi

Zonguldak’ta 112 Acil Çağrı Merkezi personeline çağrı merkezi mevzuatı ve çalışma prensipleri konularını içeren eğitimler verildi.

Zonguldak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi personeline çağrı merkezi mevzuatı ve çalışma prensipleri konularını içeren eğitimler verildi.


Kurum tarafından yapılan açıklamada; "112 Acil Çağrı Merkezinin çağrı hizmeti verebilmesi için tüm personele yönelik çağrı merkezi mevzuatı ve çalışma prensipleri konularını içeren eğitimler düzenlendi. İlçelerin itfaiye çağrılarının devreye alınması için itfaiye personellerinden çağrı yönlendirici olarak görev yapacak personele çağrı merkezinde görev yapan teknik personeller tarafından uygulamalı eğitim verildi. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın görevlendirdiği uzman personeller tarafından itfaiye ve sağlık çağrı yönlendirici olarak görev yapacak personele ve çağrı alıca personellere verilen eğitimin ardından sağlık ve itfaiye acil yardım çağrıları çağrı merkezinde devreye alındı" denildi.

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