Zonguldak'ın Ereğli ilçesi İzmirlioğlu İlkokuluna hayırseverler tarafından yaptırılacak olan 12 derslikli ek bina protokolü imzalandı.

Kdz. Ereğli ilçesinde yer alan İzmirlioğlu İlkokuluna hayırseverler Yaşar İzmirli Gök ve Ahmet İzmirli tarafından yaptırılacak olan 12 derslikli ek bina protokolü Vali Mustafa Tutulmaz ile hayırseverler tarafından imzalandı. Vali Tutulmaz eğitime yaptığı katkılardan dolayı hayırseverleri kutlayarak, teşekkür etti. Protokol imza törenine Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun da katıldı.