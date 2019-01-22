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12 yaşındaki Nurcan kalp krizinden öldü

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde 12 yaşındaki 4.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde 12 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Nurcan Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.


Gökçebey ilçesine bağlı Veysioğlu köyünde yaşayan Öztürk çiftinin 12 yaşındaki kızları Nurcan Öztürk, evde rahatsızlanınca ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen küçük kızın kalbine geçici olarak kalp pili takıldı. BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilen Nurcan Öztürk sağlık durumunun ağır olması sebebiyle doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kızlarının acı haberini alan aile sinir krizleri geçirdi.


Küçük kızın cenazesi Gökçebey ilçesine bağlı Merkez Yeni Cami'de kılınacak öğlen namazını müteakiben aile mezarlığına defnedilecek.

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