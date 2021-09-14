14 çeşit ürünün ata tohumları üretildi

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi'nin ata tohumlarını korumak, geliştirmek ve üretimini yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı proje meyvelerini veriyor. Projenin ikinci yılında bölgeye mahsus kara mancar ve pırasa tohumuyla birlikte 14 çeşit ürünün ata tohumu üretildi. Son olarak hasadı yapılan mısırla birlikte depolanan tohumlar mevsiminde halka dağıtılacak.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın 2019 yılında tekrar göreve gelmesiyle hazırlıklarına başlanan Ata Tohumu Projesi, 2'nci yılında meyvelerini vermeye devam ediyor. Proje kapsamında 14 çeşit ürünün ata tohumu üretildi.

Projeyi yürüten Başkan Yardımcısı Atilla Bulak, Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürü Sezgin Okumuş ile Ziraat Mühendisi Sertaç Yılmaz, proje kapsamında son olarak hasadı yapılan mısırın Delihakkı'daki tesislerde tohuma ayrılma çalışmalarına katıldı. Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürü Sezgin Okumuş, geçtiğimiz yıl üretilen 12 ürüne bu yıl bölgeye mahsus kara mancar ve pırasa tohumlarının da ilave edilmesiyle 14 çeşit ürünün ata tohumunu ürettiklerini söyledi.

“2 yıllık test süresi bu yıl bitiyor”

Mevsimi geldiğinde depolanan tohumların halka dağıtılacağını belirten Okumuş şu bilgileri verdi:

“Ata Tohumu üretim çalışmalarımız bu sene 2. yılında. Bu tohumların safiyetini ve gerçekten ata tohumu olup olmadığını anlamak için 2 yıllık bir test süresi gerekiyor. Bu yıl deneme süremiz bitiyor. Bundan sonraki ekimlerimizde gerçek ata tohumlarımızın belirlemesini yapmış olacağız. Elimize şuan yüzlerce tohum geldi, bunların yüzde 99'unu eledik. Ne içeriği, ne de genetik yapısı uygundu. Elimizdeki tohumlardan domates, biber, hıyar, kabak, fasulye, patlıcan, kavun, karpuz, bamya, kara mancar, pırasa, mısır, fesleğen ve reyhan tohumu ürettik. 2021 İlkbaharda ata tohumlarından üretilen toplam 40 bin adet domates, biber, patlıcan, hıyar fidesi dağıttık. Şimdi depoladığımız tohumlardan halkımızın rağbet gösterdiklerini talep toplamak suretiyle yine halkımıza dağıtacağız. Köylerle birlikte Ereğli'den elde ettiğimiz domates, salatalık, biber, patlıcan, dolmalık biberlerin şuanda tohumları mevcut. İlk baharda fidesini dağıtacağız. Osmanlı Çileği üretimimizde devam ediyor. Osmanlı Çileği fidesi Ekim-Kasım döneminde, havanın biraz daha soğuduğu dönemde dağıtıma işlemine geçeceğiz. Bu dağıtımı da talep toplama yöntemiyle yapacağız. Gelen talebe göre elimizdeki fide adedini bölüştüreceğiz.

Projedeki amaç, dönümlerce tohum dağıtmak değil yüzyıllardır gelen ata tohumlarımızın kaybolmasını engellemek. İstekli, meraklı vatandaşlarımız bizim dağıtacağımız fidelerden istediği kadar tohum üretebilir. Bir sonraki yıl bütün bahçesini, tarlasını bu fidelerin tohumlarıyla doldurabilir. Kendilerine teknik olarak da yardımcı olacağız.

Ereğli içinde Kemer bölgesinin pırasası ünlü, bilindik bir ürün. Onun da tohumlarını ürettik. Önümüzdeki ilk baharda fide dağıtmaya başlayacağız. Kara mancar bu bölgede yine çok bilinen ve kullanılan ürün. Mancarlı ekmek de ünlüdür. Kara mancar tohumunun da testlerini yaptık. Fide dağıtmaya başlayacağız.

Yine bölgemizin kırsal alanlarında ve yüksek dağ köylerinde yüzyıllardır süregelen ata tohumundan ileri gelen mısır yetiştiriciliği yapılmaktadır. Köylerde zaten hibrit tohum, GDO'LU tohum yetiştirilmesi çok mümkün değil. Biz de yaptığımız araştırmalarda dağ köylerinde yüzyıllardır atadan gelen tohumların ekildiğini gördük. Sahip çıkmak adına seramızda mısır ekimlerini yaptık. Hasadını yaptık. İsteyen vatandaşlarımıza mısır ve diğer depolanan tohumlarımızı mevsiminde dağıtacağız.”