14 Kasım Dünya Diyabet Günü farkındalık etkinliği düzenlendi

14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında Diyabet Destek Noktası' olarak seçilen Devrek ilçesinde farkındalık etkinliği düzenlendi.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü farkındalık etkinlikleri, BEÜ Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ile Devrek Kaymakamlığı birlikteliğinde, Diyabet Eğitimi Projesi kapsamında ‘Diyabet Destek Noktası' olarak seçilen Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlendi.

Devrek Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe Devrek Kaymakamı Ümit Altay, Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu ve merkez çalışanları, ilçe protokolü, sivil toplum örgütleri, İl Sağlık Müdürlüğünden Dr. Ayşe Türk ile Dr. Rikkat Gizem Akyol, Devrek İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülfer Çetin, merkez hekiamleri ve sağlık çalışanları, Diyabet Eğitimi Projesi kapsamında pilot uygulama yeri olarak seçilen Diyabet Destek Noktası Fehmi Işık ASM çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Dr. Ayşe Türk tarafından Dünya Diyabet Günü'nün önemi ve diyabete ilişkin yapılacak etkinliklere ilişkin bilgilerin verildiği toplantı, Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu'nun diyabet hastalığının dünyada, ülkede ve bölgedeki durumu, tanısı, tedavisi hakkında güncel bilgilere ilişkin sunumu ile devam etti. Toplantıda Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi diyetisyeni Ahu Darıcı “Diyabette Beslenme ve Sağlıklı Beslenme İlkeleri” hakkında açıklamalarda bulunurken, diyabet hemşiresi Safiye Çatalçam, diyabetik hastaların ilaçlarını ve özellikle insülinlerini kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği, Podoloji Birimi cerrahi hemşiresi Ömer Çiçekdağ ise ayak sağlığı ve eğitimine yönelik pratik bilgiler ve uygulamaları katılımcılarla paylaştı.

Katılımcılardan gelen soruların da cevaplandığı farkındalık etkinliğinde, diyabet risk anketleri doldurulurken, boy ölçümü, ağırlık ölçümü, vücut kitlesi ölçümü, bel çevresi ölçümleri ve parmaktan kan şekeri ölçümleri yapıldı.