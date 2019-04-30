14 Mayıs Eczacılık Günü Zonguldak'ta kutlanacak

Bölge Zonguldak Eczacı Odası tarafından 2019 Eczacılık Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Zonguldak Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Bilgen Boy, 2019 Eczacılık Bayramı etkinlikleri hakkında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde bilimsel eczacılığın temellerinin atıldığı 1839 yılının 14 Mayıs'ında, Mekteb-i Tıbbiye'de açılan eczacılık sınıfı ile eczacılık disiplini ülkemizde akademik bir mesleğe dönüşmüştür. Bu sebeple 14 Mayıs, biz eczacılar için mesleğimizin geleceği adına önemli ve simgesel bir tarihtir. Ülkemizde elli yıldan uzun süredir kutlanan 14 Mayıs Eczacılık Günü 2009 yılından bu yana belirli temalar çerçevesinde planlanan ve çeşitli etkinliklerle kutlanılan bir tarih olarak takvimlerdeki yerini almıştır. Bu bağlamda, bu yıl 14 Mayıs temamızı sağlık danışmanlığı hizmetlerine en çok ihtiyaç duyan gruplardan biri olan anne ve bebekler için, onların sağlığına odaklanacak şekilde "anne bebek dostu eczane " olarak gerçekleştireceğiz. Geleneksel eczacılık bayramı gala yemeğimiz "Yeni Türkü" grubunun eşliğinde 3 Mayıs Cuma günü Zonguldak Dedeman Otel'de yapılacaktır. Konser öncesinde meslekte otuz beş yılını doldurmuş Zonguldak ve Bartın bölgesindeki meslektaşlarımız için plaket töreni düzenlenecektir. 14 Mayıs günü saat 11.00'de Zonguldak Valilik Binası önünde ve Bartın Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'nda çelenk konma töreni yapılacak ve ardından basın açıklamasında bulunulacaktır. Ayrıca ekte ilettiğimiz program çerçevesinde etkinliklerimiz hafta boyu devam edecektir.”