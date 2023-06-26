14 yaş tenis şampiyonları Zonguldak'ta nefes kesti

Yoğun bir izleyici kitlesi tarafından izlenen şampiyonaya Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta toplam 58 sporcu katıldı. Turnuva için Zonguldak'a gelen tenisçiler ve aileleri Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünün 72 yıllık tarihi tesislerinde çok mutlu olduklarını, kulübün organizasyonundan ve ev sahipliğinden oldukça memnun olarak ayrıldıklarını ve bundan sonra burada yapılacak tüm tenis şampiyonalarına katılmak istediklerini ifade ettiler.

Erkeklerde 5 kadınlarda 2 gurup olarak oynanan maçlar sonucunda guruplarında ilk iki sırayı alan tenisçilere madalyaları Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü Başkanı Çetin Özçep ile İdareci, sporcu ve antrenör olarak Kulübün tarihinde önemli bir yeri olan Hamdi Günvar tarafından takdim edildi. Erkekler kategorisindeki 5 şampiyonluğun ikisini Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü kazandı. Kadınlar kategorisinde ise 2 şampiyonluktan biri Zonguldaklı ferdi tenisçinin oldu.