İhlas Haber Ajansı

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14 yaşındaki kız çocuğu 3. kattan düştü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, bir apartmanın 3.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir apartmanın 3. katından düşen kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.


Olay, ilçeye bağlı Uzunmehmet Mahallesi 1 No'lu Azaklıoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 14 yaşındaki İ.A., 3. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Sesi duyan alt kattaki komşuları balkona çıktıklarında İ.A.'yı apartmanın bahçesinde yerde yatarken buldu. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren apartman sakinleri, İ.A'.nın ailesine haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan kız çocuğunun yapılan tetkiklerinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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