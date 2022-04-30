14 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiası: 4 tutuklama

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunma ve fuhuşa sürükleme şüphesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı ve fuhuşa sürüklendiği bilgisine ulaşması sonucu çalışma başlattı. Ekipler, kız çocuğunun ifadesinin aldıktan sonra E.Ö., H.D., O.Ç., A.Ç., R.G. ve V.S., isimli şüphelileri gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö., H.D., O.Ç., A.Ç., isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.