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14 yaşındaki kız uyuşturucudan fenalaştı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 14 yaşındaki genç kız uyuşturucu madde kullanımı sonrası fenalaştı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 14 yaşındaki genç kız uyuşturucu madde kullanımı sonrası fenalaştı.


Edinilen bilgilere göre, olay, ilçeye bağlı Balı köyünde meydana geldi. 14 yaşında olduğu öğrenilen S.A. iddiaya göre uyuşturucu madde kullandıktan bir süre sonra fenalaştı. Yakınlarının durumu fark etmesi ile hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan genç kız, tedavisi için ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

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