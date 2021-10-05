14 yıl önce vurdukları ayı için 31 bin lira ceza yedi

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde 14 yıl önce koruma altındaki ayıyı vuran kişi, öldürülmüş haldeki ayının görüntüleri ortaya çıkınca 31 bin 33 lira cezaya çarptırıldı. Savcılığın soruşturması ise sürüyor.

Edinilen bilgiye göre 2007 yılında yavru ayıyı tüfekle vurup derisini yüzdükleri öne sürülen E.B. ile kardeşi Ö.B., eve getirdikleri yavru ayının postuyla poz verip görüntüleri kameraya kaydetti. İddialara göre bir kişi, televizyonda izlediği görüntüleri cep telefonuna kaydetti. Aile üyelerinin sırayla poz verdiği ayı postunun bulunduğu görüntülerin, 14 yıl sonra ortaya çıkması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Zonguldak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yavru ayıyı öldürdüğü iddia edilen Ö.B.'ye 30 bin liralık tazminat, bin 33 liralık da idari para cezası kesti.

Koruma altındaki ayının öldürülmesi olayı ile ilgili Savcılığın soruşturması sürerken dehşet verici görüntüler izleyenlerin tüylerini ürpertti. Görüntüler hayvanseverlerin de büyük tepkisine neden oldu.