141 yıllık Ramazan geleneği yaşatılıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1880 yılından itibaren kullanılan Ramazan topu geleneği günümüzde ses bombası ile yaşatılıyor.

Kdz. Ereğli Müftü Mahallesi Göztepe mevkisinde, Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilk olarak Karadeniz'de denizcilerin piri olarak bilinen Şeyh Seyyid Nasrullah Hazretleri ve halifelerinin mezarlarının bulunduğu Hacı Baba Türbesine gelerek dua etti. Şehrin bir çok bölgesinden görünen tepe olan Göztepe'de zabıta ekipleri, daha sonra ses bombasını ateşleyerek geleneği sürdürdü.

İlçenin pek çok bölgesinden görünen Atatürk rölyefi, yanında yaklaşık 40 metre uzunluğundaki direkte dalgalanan Türk bayrağı yer alıyor. Göztepe'de atılan ses bombasının ardından, 120 binden fazla nüfusa sahip ilçede vatandaşlar iftarını açıyor.