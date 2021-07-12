15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sergisi açıldı

Zonguldak'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Zonguldak Valiliği'nce açılan '15 Temmuz Milli İrade Fotoğraf Sergisi' yoğun ilgi gördü.

Zonguldak Valiliği tarafından Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Sergi Salonu'nda, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında fotoğraf sergisi açıldı. Açılışa Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Jandarma Komutanı Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, katıldı. Dualar eşliğinde açılan sergide Vali Mustafa Tutulmaz ve berberindekiler sergiyi gezdi.