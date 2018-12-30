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15 Temmuz Gazisi'nin babası son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 15 Temmuz Gazisi Tamer Gülhan’ın vefat eden babası Nihat Gülhan düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 15 Temmuz Gazisi Tamer Gülhan'ın vefat eden babası Nihat Gülhan düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.


Karadeniz Ereğli ilçesinde uzun süredir geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gören 15 Temmuz Gazisi Tamer Gülhan ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli Zafer Gülhan'ın babası Nihat Gülhan hayatını kaybetti. Merhum Nihat Gülhan için bugün ikindi namazı sonrası Kırmacı Mahallesi Hacı Ali Baycık Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.


Karadeniz Ereğli Müftüsü Recai Albayrak, cemaatten önce helallik aldı ardından da cenaze namazını kıldırdı. Merhum Gülhan cenaze namazının ardından Kemer aile mezarlığına defnedildi.


Cenaze törenine Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, CHP İlçe Başkanı Sevdakar Aras, MHP İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, BBP İlçe Başkanı Turabi Çelik, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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