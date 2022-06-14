15 Temmuz Şehitler Kampüsü halka açılıyor

15 Temmuz Şehitler Kampüsünün içerisinde yer alan Uzunmehmet Heykeli'nin halka açılması amacıyla Zonguldak Belediyesi ve Bülent Ecevit Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

15 Temmuz Şehitler Kampüsünün içerisinde yer alan Uzunmehmet Heykeli'nin şehre kazandırılması için Zonguldak Belediyesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi arasında görüşmelerde sona gelindi.

Yapılan görüşmeler sonucunda Uzunmehmet Heykeli'nin halka açılması amacıyla bugün Zonguldak Belediyesinde iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol törenine Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Hakkı Yüzölçer ve Rektör Yardımcısı Hakan Kutoğlu katıldı.

İmzaların atılmasının ardından anlaşma kayıt altına alındı.

Anlaşmanın tamamlanmasının ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Selim Alan, ''15 Temmuz Şehitler Kampüsü içinde yer alan Uzun Mehmet Heykeli ve çevresindeki alanlarını şehrimize kazandırıyoruz.

Bugün itibarıyla imza altına aldığımız protokol ile hemşehrilerimizin hatıralarında önemli bir yer tutan ve halkımızın kullanımına açılması için yoğun taleplerin olduğu 15 Temmuz Kampüsü-Uzun Mehmet Heykeli bölgesini yeniden kıymetli hemşehrilerimize hizmet verecek bir alan haline dönüştüreceğiz.

Kıymetli Rektör hocamız İsmail Hakkı Özölçer ve heyeti ile Zonguldak Belediyesi ekibimize bu konudaki duyarlılık ve çalışmaları için şükranlarımı sunuyor, protokolümüzün Zonguldak'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum''dedi.