15 Temmuz Şehitleri için Alaplı'da mevlit okundu

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde, 15 Temmuz Şehitleri için Mevlit okutuldu. Alaplı Merkez Camisinde, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, öğle namazına müteakip şehitler anısına düzenlenen Mevlit programına Alaplı Kaymakamı Emirhan Arıkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlik, Mevlid-i Şerif okunmasıyla devam etti. Mevlid-i Şerif'in ardından camiden çıkan vatandaşlara ikramlar yapıldı.