1,5 ton balık yakaladılar, yüzleri güldü

Zonguldaklı amatör balıkçılar, bugün denizde 1,5 ton istavrit ve çinekop yakaladı.

Sabah saatlerinde denize açılar balıkçılar, yaklaşık bir buçuk ton istavrit ve çinekop yakaladı.

Balıkçı Çağrı Eliyazıcı, “1 haftadır küçük balıkçılar İstavrit balığı ile geçinmeyi sağlıyorlardı. Bugün yaklaşık Kilimli, Kozlu ve Zonguldak Limanında 1,5 ton İstavrit ve çinekop yakalandı. Biranda İstavrit ve çinekop balığı düştü. Bütün balıkçılar para kazanacaklar. Her sene olduğu gibi sezona umutla bakıyoruz. Hayallerimiz suya düşebiliyor. Deniz işi hiç belli olmuyor” dedi.