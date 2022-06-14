İhlas Haber Ajansı

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15 yaşındaki gencin parmağına sıkışan yüzüğü AFAD ve sağlık ekipleri çıkardı

Zonguldak’ta 15 yaşındaki Y.

Zonguldak'ta 15 yaşındaki Y.D.Ç isimli gencin parmağına sıkışlık yüzlük AFAD ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucunda çıkarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. İddiaya göre 15 yaşındaki Y.D.Ç isimli genç parmağındaki yüzlüğü çıkaramadı.


Ardından Y.D.Ç isimli genç parmağının şişmesi nedeniyle Atatürk Devlet Hastanesine başvurdu. AFAD ekipleri ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucunda Y.D.Ç isimli gencin parmağındaki yüzlük çıkarıldı.

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