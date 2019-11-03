İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

15 yaşındaki Gül hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaşamını oksijen cihazına bağlı sürdüren 15 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşamını oksijen cihazına bağlı sürdüren 15 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.


En son BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 15 yaşındaki Gül Çavdar, hastaneden çıkmasının ardından evinde 2 gün kaldıktan sonra Cuma günü bir anda fenalaştı. Yaşamını oksijen cihazına bağlı sürdüren Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kızının sağlığı için çok büyük çaba gösteren baba Ferat Çavdar, acı haberi sosyal medya hesabından "Bir yıldız gibi ellerimin arasından kayıp gittin bir tanem. Bu ayrılık hiç yakışmadı canım kızım sensiz hayat bir hiçmiş. Sen melek olup ayrıldın aramızdan. Biz sensiz nasıl yaşayacağız, annen baban seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, melek kızım benim" ifadeleri ile dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.