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15 yaşındaki lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde dün bir iş merkezinin 7.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dün bir iş merkezinin 7. Katından atlayarak hayatına son veren 15 yaşındaki lise öğrencisi Melis Kuyumcuoğlu düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.


Kdz. Ereğli ilçesinde lise 2. Sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Melis Kuyumcuoğlu dün saat 16.00 sıralarında ilçe merkezinde bulunan iş merkezinin 7. Katından atlayarak hayatına son vermişti. Genç kız için bu gün Elmatepe Mahallesi Camisinde İkindi Namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Helallik alınması ve kılınan cenaze namazı sonrası lise öğrencisi kızın cenazesi Kepez Mahallesi'nde ki aile mezarlığına defnedildi. Cenaze törenin genç kızın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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