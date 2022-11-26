15 yetim çocuk sinemayla tanıştı

Zonguldak'ta hayatlarında hiç sinemaya gitmeyen 15 yetim çocuğa sinema etkinliği düzenlendi.

Zonguldak'ta milli havacılık ruhu aşılanmak amacıyla 15 yetim çocuk sinema filmi izledi. Sinema öncesinde çocuklara patlamış mısır, meyve suyu ikramında bulunulurken, kalem kutusu hediye edildi.

Çocukların sinema heyecanı ise görülmeye değerdi. Etkinliği düzenleyen Mahmut Yılmaz, "Yetim kardeşlerimize sinema organizasyonu düzenleyelim dedik. Hayatlarında ilk defa bizimle sinemaya geldiler. Hem milli havacılık gelişmesi birlikte organizasyon yapmak bu yaşlarda havacılık şuurunu geliştirmek kazanmaları amacıyla bu organizasyonu yaptık. Hediyelerimiz var. Türkiye'nin kitaplıkları yarışıyor bundan da bahsetmek istiyorum sizlere. 5'inci 6'ıncı sınıflar için kitap yarışması düzenliyoruz. Kitap yarışmasını da önemsiyoruz. Çocuklarımız için saha güzel yarışmalarımız olacak” dedi.