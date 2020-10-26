İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

16 metreden aşağıya uçtular: 2 ağır yaralı

Zonguldak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü araçla 16 metreden sanayi sitesine uçtu.

Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü araçla 16 metreden sanayi sitesine uçtu. Kazada araç içinde bulunan 2 kişi ağır yaralanırken, üzerine düştüğü 2 araç hasar gördü.


Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak'ın Kozlu İlçesi Meşe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar A., idaresindeki 67 ABR 647 plakalı Fıat marka aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 16 metre yükseklikten sanayi sitesine uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi ağır yaralanırken, üzerine düştüğü 2 araçta hasar gördü. Kazanın meydana geldiği olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.