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17 yaşındaki genç kızın imdadına UMKE ekipleri yetişti

Zonguldak’ta şiddetli karın ağrısı çeken 17 yaşındaki genç kızın imdadına UMKE ekipleri yetişti.

Zonguldak'ta şiddetli karın ağrısı çeken 17 yaşındaki genç kızın imdadına UMKE ekipleri yetişti. Yoğun kar yağışına rağmen köye ulaşan ekipler, genç kızı hastaneye ulaştırdı.


Edinilen bilgiye göre Kozlu ilçesine bağlı Balçıklı köyünde yaşayan 17 yaşındaki Selma B. şiddetli karın ağrısı yaşamaya başladı. Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yoğun kar yağışı sebebiyle UMKE ekiplerine haber verildi. Zorlu mücadele sonrası köye ulaşan ekipler, genç kıza ilk müdahaleyi yaptı. UMKE aracına alınan Selma B., apandisit şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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