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18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü Zonguldak Şehitler Anıt’ı önünde düzenlenen törenle yapıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü Zonguldak Şehitler Anıt'ı önünde düzenlenen törenle yapıldı.


Zonguldak Şehitler anıtında düzenlenen törene; Vali Erdoğan Bektaş, AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, Belediye Başkan Vekili Olcay Can, Alay Komutanı Gökhan İnan, Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Şehit Aileleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Yorulmaz, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Recep Başar, siyasi partilerin belediye başkan adayları, siyasi partilerin il ve merkez ilçe başkanları, partilerin temsilcileri, sivil toplum örgütleri, daire müdürleri, gaziler, askerler, emniyet mensupları, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı.


Törende, Zonguldak Şehitler Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından konuşma yapan Şehit Aileleri Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Mustafa Yorulmaz, şöyle konuştu: “Türk Ulusu tarih boyunca ülkesinin bütünlüğünü ve bağımsızlığını halkın hürriyeti için Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve yurdun her köşesinde birçok şehit vererek bütün köşesinde birçok şehit vererek bütün dünyaya gücünü ispat etmiştir. 18 Mart Şehitler Günü'nde andığımız bugünde değerli gazilerimiz ve şehit yakınlarımızı saygıyla anıyorum. 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan vatan hainlerini de nefretle kınıyoruz. Bu vatan için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin aramızda bulunmayışını yaşadığımız bu hüzünlü günümüzde askerlik vazifesini yerine getirirken şehit olan tüm evlatlarımızı rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Aziz gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyoruz."


Konuşmanın ardından Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın şehitlik şeref defterini imzalamasının ardından protokol üyeleri Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ziyaret gerçekleştirdi.

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