19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yemek programı düzenlendi

Alaplı Kaymakamlığı ve Alaplı Belediyesinin birlikte düzenlediği programa Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz ,Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Jandarma Komutanı Teğmen Salih Murat, Alaplı İlçe Emniyet Başkomiser Cengizhan Zengin, Alaplı Muharip Gaziler Derneği temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Belediye Başkanı Nuri Tekin programdan önce masaları tek tek dolaşarak şehit aileleri ile gazilerin istek ve taleplerini dinleyip ailelerle sohbet etti. Alaplı Müftüsü Bostancı tarafından şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş gazilerimiz için dualar okundu.

Kaymakam Vedat Yılmaz da programda yaptığı konuşmasında "Bu vatan toprakları çok değerlidir. Tarih boyunca bu ülke birçok saldırıya maruz kaldı. Bu ülkeyi ülke yapan şehitlerimizdir. Bizi millet yapan ve diğer toplumlardan ayıran en önemli özelliğimiz; birlik, beraberlik ve inancımızdır. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyor, bu yemekte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilermize Allah'tan rahmet diliyor. gazilerimiz sağlıklı mutlu bir ömür diliyorum" dedi.

Programın sonunda şehit aileleri ve gaziler, protokol ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.