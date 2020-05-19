İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

19 Mayıs coşkusu mahallelerde yaşatıldı

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında mahallerde araçlarla marşlar çalındı.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında mahallerde araçlarla marşlar çalındı.


19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe uyularak kutlanmaya başladı. Etkinlikler çerçevesinde Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'in talimatı ile 19 mahalleye araçlar gönderildi. Gönderilen araçlardan marşlar çalınarak 19 Mayıs coşkusu yaşatıldı. Mahallerde yaşayan vatandaşlar ve çocuklarda balkonlarına çıkarak coşkuya ortak oldu. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün bu anlamlı hareketi vatandaşlardan büyük takdir aldı. Öte yandan akşam 19.19 saatlerinde 81 ilde herkes Türk Bayrakları ile balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okuyacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.