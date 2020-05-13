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2 araçtan dumanlar çıktı, sürücüler korku dolu anlar yaşadı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


Çaycuma Devlet Hastanesi acil önünde park halinde bulunan S.K.'ya ait otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süreliğine panik oluşturan yangın Çaycuma itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Öte yandan Çaycuma köprüsü üzerinde hareket halinde olan bir aracın daha motor kısmından dumanlar çıktı. Sürücü O.D. ait otomobilinden dumanların çıkmasıyla aracını köprü üzerinde kenara çekip yangın tüpüyle söndürmeye çalıştı. Sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan araca Çaycuma itfaiye ekipleri de müdahelede bulundu.


İki otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

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