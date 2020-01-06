İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2 ay önce ulaşıma açılan yol kullanılamaz hale geldi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaklaşık iki ay önce ulaşıma açılan Ereğli-Çaylıoğlu arası karayolunda oluşan derin çukurlar araç sürücülerinin tepkisine neden oluyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaklaşık iki ay önce ulaşıma açılan Ereğli-Çaylıoğlu arası karayolunda oluşan derin çukurlar araç sürücülerinin tepkisine neden oluyor.


Kdz. Ereğli ilçesinde yaklaşık 15 yıl önce programa alınan Ereğli-Devrek arası karayolunun Ereğli ilçesinden Çaylıoğlu'na kadar olan kısmı geçtiğimiz yıl Kasım ayında tamamlanarak ulaşıma açıldı. Ancak aradan geçen iki ayda yeni dökülen asfalt yolun büyük bir kısmı bozularak yer yer derin çukurlar oluştu. Yolun bazı bölümlerinde ise müteahhit firmanın çalışmaları yarım bırakması bölge halkının tepkisine neden oluyor. Ereğli-Çaylıoğlu arasındaki karayolunun Ova Köyü girişi, Ramazanlı Köyü'ne bağlı Zoroğlu Mahallesi'ne geçiş için yapılan köprünün altı ve Çaylıoğlu'na giriş kısımları yarım bırakıldı. Yaklaşık 10 kilometrelik yol güzergahında 2 ay önce dökülen asfaltın bir çok bölümü de bozuldu. Duruma tepki gösteren araç sürücüleri “İki ay önce ulaşıma açılan yol şimdi kullanılamaz hale geldi. Yetkililerin bu yolu gelip incelemesini istiyoruz. Üzücü bir olay yaşanmadan bu yol üzerinde mutlaka önlem alınmalı. Çünkü yol güzergahında derin uçurumlar var. Hem karayollarının hemde özel idarenin güzergahta yapması gereken çalışmalar var” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.