2 çocuk annesinin büyük başarısı, geri dönüşüm ürünlerini sergiye dönüştürdü

Zonguldak'ta evli ve 2 çocuk annesi Fethiye Kırömeroğlu tarafından güzel sanatlar galerisinde geri dönüşüm sergisi açıldı.

Sergide, geri dönüşümde yer alan cam şişeler, eski kapı çerçeveleri ve taşlar yer aldı.

Vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan sergide ürünler isteyenler tarafından satın alınabilecek.

Sergi 10 Aralık Cumartesi günü sona erecek.

Sergi hakkında açıklama yapan Fethiye Kırömeroğlu,”Ben 52 yaşındayım ev hanımıyım. 2 çocuk annesiyim. Uzun zamandır ev sanatları işe uğraşıyorum. 2009 yılından itibaren küçük küçük şeyler yapmaya başladım. Sonra kendimi geliştirmeye çalıştırdım. Hiç bir kursa gitmedim hiç bir eğitim almadım. İçimden gelen yerleri tasfik ettim. Yaşadığım yerleri tasfik ettim. Genelde doğa ve deniz manzarasıdır. Orada olmak istediğim yerlerdir. Eserlerimde genelde deniz taşlarını kullandım. Otantik desenleri kullanmaya çalıştım. Eski kapı çerçevelerinden eski kullanılmış kapı çerçevelerinden onların üstünden çalışma yaptım. Eski kullanılmış şişelerden onları geri dönüşüm tekrar döndürdüm. Hem kullanılabilir Hemde dekoratif hale getirmek istedim. Genelde soyut resimleri daha çok seviyoru. Doğa manzaralarından da vazgeçmiyorum. Hiç saymadım. 2011'den beri yapmaya çalışıyorum. Bu ilk kişisel sergim. Hedefim kendimi geliştirerek daha farklı bir boyutta sergiler açmak istiyorum. Ulusal boyutta sergi açmak istiyorum. Yaptığım ürünleri satıyorum. Herkes alabilirsin diye fiyatları uygun hale getirdim”dedi.