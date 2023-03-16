2. Grup Psikososyal destek ekibi Zonguldak'tan hareket etti

Zonguldak'tan deprem bölgesindeki illere gönüllü olarak giden öğretmenlerden oluşan psikososyal destek ekipleri, depremin yaralarını sarmak için çalışmaya devam ediyor.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli rehber öğretmenlerden oluşan psikososyal destek ekibi, bu kez de Malatya'da görev yapmak üzere yola çıktı. Depremden etkilenen vatandaşların ve çocukların yaşanan bu zorlu süreçte ihtiyaç duydukları desteği sağlayarak, depremin meydana getirdiği olumsuz etkiden uzaklaşmalarına katkı sunan Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gönüllü öğretmenlerden oluşan ekipler daha önce de Gaziantep İslahiye ilçesinde psikososyal destek çalışmalarına katıldılar.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan koordinasyona göre deprem bölgesindeki illere giden gönüllü öğretmenlerden oluşan psikososyal destek ekibi, halk eğitimi merkezlerindeki usta öğreticiler ve öğretmenler tarafından hazırlanan 5 koli oyuncakla birlikte Malatya'daki öğrencilere ve vatandaşlara destek olmak üzere Valilik binası önünden uğurlandılar.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan ve deprem bölgesindeki illerden Malatya'da görev yapmak üzere gönderilen ikinci psikososyal destek ekibini uğurlayarak bölgede ekiplerin yaptığı çalışmaları paylaşan İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan şöyle dedi;

“Milli Eğitim Bakanlığımız, ülkemizin yaşadığı bu büyük deprem felaketinden sonra depremden etkilenen vatandaşlarımızın hayati ihtiyaçlarının karşılanmasından arama kurtarma faaliyetlerine kadar birçok alanda önemli çalışmaların yapılmasında, vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin koordinasyonunda çok önemli çalışmalar yaptı. Psikososyal destek ekipleri, bu zorlu dönemde depreme maruz kalmış vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu artırarak normal yaşama dönme süreçlerine de önemli katkılar sağlıyor. Bakanlığımız bu doğrultuda Psikososyal Destek Eylem Planı ve Psikososyal Destek Programları hazırladı. Afetin ilk günlerinden itibaren gerçekleştirilen psikososyal destek çalışmaları, gönüllü psikolojik danışman-rehber öğretmenlerimiz aracılığı ile yürütüldü. Bakanlığımız tarafından başlatılan çalışmalara, psikososyal destek ekipleri ile sahada önemli katkılar sağlanıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlardan oluşan ikinci psikososyal destek ekibimizi, halk eğitimi merkezlerindeki usta öğreticiler ve öğretmenler tarafından hazırlanan 5 koli oyuncakla birlikte bugün Malatya ilimize uğurladık. Daha önce gönderdiğimiz ekiplerimiz Gaziantep ilimizde çalışmalara katıldılar. Bölge giden psikososyal destek ekiplerimiz; Afet bölgesinde oluşturulan yaşam alanları ve eğitim ortamlarında hem velilerimiz hem de çocuklarımız için psikososyal destek çalışmaları yürütüyor. Bu çalışmalarla, afetin velilerimiz ve çocuklarımız üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin azaltılması ve afet sonrası normal yaşama dönme süreçlerine katkı sağlanıyor. Psikososyal destek çalışmaları sadece afetin yaşandığı illerimizde değil, afet bölgesinden Zonguldak'a nakil gelen 1245 öğrencimiz ve ailelerine yönelik olarak da hassasiyet ile yürütülüyor. Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessümü görmek için, onların hayatlarına dokunmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın tebessümü; Ülkemizin umudu, mutlu bir yarının, aydınlık geleceğimizin habercisidir. Çocuklarımız bize emanet."