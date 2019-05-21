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2 gündür kayıp olan Kılıç için arama çalışmaları başlatıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Öğberler köyünde 2 gündür kayıp olan 40 yaşındaki Muzaffer Kılıç için arama çalışması başlatıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Öğberler köyünde 2 gündür kayıp olan 40 yaşındaki Muzaffer Kılıç için arama çalışması başlatıldı.


Karadeniz Ereğli'ye bağlı Öğberler köyünde yaşayan Muzaffer Kılıç, dün sabah saatlerinde kayboldu. Ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma Muzaffer Kılıç'ın arazide ve ormanlık alanda kaybolmuş olabileceği şüphesiyle arama tarama çalışması başlattı. Jandarma Komutanlığınca AFAD ve Ereğli Belediyesi İtfaiye ekiplerinden de yardım istendi. Bölgeye gelen ekipler ormanlık alanda arama çalışması başlatırken Muzaffer Kılıç'a şu ana kadar ulaşılamadığı ve arama çalışmalarının aralıksız devam ettiği öğrenildi.

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