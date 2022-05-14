2. Hukuk Dairesi Başkanı Gençcan: “Evlenmek mecburi değildir, evlenmek için evlenmeyin”

Zonguldak'ta mesleki eğitim seminerinde konuşan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, avukatlara, evlenmenin mecburi olmadığı konusunda tavsiyede bulundu.

Zonguldak Barosu tarafından, Türkiye Barolar Birliği işbirliğinde Mesleki Eğitim seminerleri dahilinde "Aile Hukuku Uygulamaları" konulu seminer düzenlendi.

Dedeman Otel'de düzenlenen seminere, Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan ve avukatlar katıldı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan seminere katılan avukatlara aile hukuku uygulamaları konusunda bilgiler verdi.

Seminerde konuşan Ömer Uğur Gençcan, “Sizlere önemli bir şey söyleyeyim; evlenmek mecburi değildir. 'Evlenmeyin' demedim. Laflar başka yere gitmesin. Şu anlamda; evlenmek için evlenmeyin. 'Ben onun şu huyunu değiştiririm' diye asla evlenmeyin. Kimsenin huyu değişmez. Hem döver içer, içer. Böyle bir kavram yok. Bir ömür boyu anama babama kendime bunu böyle tahammül edebiliyorsam evlen. Geç geliyorsa nişanlıyken hep geç gelecektir. 'Evlenince gelir', gelmez. Boş hayal kurma, yine geç gelir” dedi.

Program sonunda konuşan Zonguldak Barosu Başkanı Avukat Türker Kapkaç ise, “Zonguldak Barosu olarak yine meslek içi eğitim seminerlerine devam ediyoruz. Bugün aramızda Yargıtay 2. Hukuk Daire Başkanımız Sayın Ömer Uğur Gençcan var. Kendisi ömrünün neredeyse büyük bir bölümünü Yargıtay 2. Hukuk Dairesinde görev yapıyor. Bugünkü seminer konumuz aile hukuku uygulamaları. Daha önce de başkanımızı 4 yıl önce misafir etmiştik. Keşke fırsatımız olsa da sık sık misafir edebilsek ve ondan bir şeyler kapabilirsek. Bugün programımızı tamamlayacağız. Yeniden eğitim programlarına devam edeceğiz" dedi.