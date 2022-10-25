2 katlı evin bir katı alevlere teslim oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2 katlı bir ikametin birinci katında çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 21.25 sıralarında meydana geldi. İlçenin Perşembe beldesi Kızılbel köyünde yaşayan Ertan B.'nin evinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayı fark eden aile itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine Çaycuma Belediyesi İtfaiye ekipleri gelerek yangını kontrol altına almaya çalıştı. Evin önünde yolun dar ve zorlu olmasından dolayı itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Uğraşlar sonrası ekipler eve girerek büyüyen yangını söndürüp soğutma çalışması yapıldı. Yangında yaralanan olmazken ev kullanılmaz hale geldi. Ekipler yangınla ilgili olarak inceleme başlattı.