2. KEALFest bu yıl ‘Engelli Farkındalığı' sloganıyla gerçekleşecek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi geleneksel hale getirdiği “KEALFEST” etkinliği öncesinde okul yönetimi basınla kahvaltıda buluşarak, festival programı hakkında bilgi verdi.

Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi geleneksel hale getirdikleri “KEALFEST” etkinliğinin bu yıl ikincisini gerçekleştirecek. Engelli Farkındalığı çatı mesajı kapsamında, 29 Nisan 2019- 3 Mayıs 2019 tarihleri arasında 5 gün boyunca sürecek olan festival öncesinde basınla kahvaltıda buluşan okul yetkilileri festival hakkında bilgi verdi.

KEALFEST'in bu sene ki çatı mesajının engelli farkındalığı olduğunu söyleyen Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ersan Arslan, amaçlarının her alanda engelli farkındalığı oluşturmak olduğunu belirtti. Arslan konuşmasında, “2018-2019 Eğitim öğretim yılı ikincisini düzenleyeceğimiz ‘KEALFEST' etkinliklerimiz 29 Nisan 2019 itibariyle başlayacak. 3 Mayıs'a kadar sürecek olan etkinliklerimizde dolu dolu program geçireceğiz. Geleneksel hale getirdiğimiz KEALFEST etkinliğimizin bu sene ki çatı mesajı engelli farkındalığı üzerine olacak. Projemizin amacı, Her alanda Engelli farkındalığı oluşturmak, insanların bu konu hakkında duyarlı hale gelebilmesini sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak, bunu davranış haline getirebilmek, toplum içerisinde Engelli insanların yaşadığı zorlukları hissettirecek etkinlikler düzenlemek, öncelikle öğrenciler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde Engelli insanların sorunlarına çözüm projeleri üretmek, öğrencilerin psikolojileri üzerinde engelli empatisini yerleştirmek. Sosyal sorumluluk projesi yaparken ekip halinde çalışmayı, yaparak yaşayarak öğrenmeyi, planlı programlı şekilde hareket etmeyi, sorunlar karşısında duyarlı olmayı toplu çözümler üretmeyi bir alışkanlık haline getirmek. Öğrencileri okul içerisinde sosyal etkinliklere katılımını sağlayarak çevredeki tehlikelere karşı korumak, öğrencileri okul içeresinde etkinlikler yaparak kurum kültürünün oluşmasını okula aidiyet duygusunun oturmasını mezun olduktan sonra da okul ile irtibatlarının devam etmesini sağlamak” dedi.

KEAL Fest'e Unıcef'ten ödül

Festival hazırlıklarına 3 ay önceden başladıklarını vurgulayan Arslan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “KEALFEST hazırlıklarına 3 ay önceden öğrencilerimiz ile beraber başladık. Öncelikle okul içerisinde başta engelli öğrenciler olmak üzere 120 kişilik bir festival ekibinin oluşturduk, öğrencilerin çalışma alanlarına göre gruplandırılmasını sağladık. Örneğin, yazılım ekibi, tasarım ekibi, çekim ekibi, stant ekibi, crew ekibi gibi öğrencilerimizi gruplara ayırdık. Ekipler arasında ekip liderlerinin tespit edilmesi ve grup toplantılarının yapılarak etkinliklerin daha etkin yapılması konusunda görüş alışverişlerinde bulunduk. Geçen sene festivalimizin hazırlık aşamasında zorlandık ama bu sene daha tecrübeliyiz. Geçen sene sponsor anlamında zorlanmıştık ama bu sene sponsorlar bizi bulmaya başladı. Çünkü biz sosyal sorumluluk projesi üretiyoruz. Geçen sene yapmış olduğumuz festivalimizde UNICEF tarafından uluslararası sosyal sorumluluk ve faaliyet ödülüne layık görüldük.”

KEALFEST'e tüm Ereğli halkı davetli

Festival boyunca yapılacak etkinlikler hakkında bilgi veren Arslan, etkinliklere tüm Ereğli halkını davet etti. Arslan, “Bu sene yapacağımız etkinlikler, 29 Nisan pazartesi saat 11.00'de resim sergimiz var. Bu sergimizin önemi de ilçemizde bulunan İş okulunda eğitim gören engelli öğrencilerimizi okulumuza davet ederek, okulumuz öğrencileri ile beraber resim çizmelerini sağladık. Burada yapılan resimleri sergileyeceğiz. Sergimizin açılışına özel çocuklarımızda katılacak. Öğlen saat 14.00-17.00 arası ülkemizin önemli yazarlarından birisi olan Arş. Yazar Ahmet Ümit'in hem söyleşi hem de imza günü olacak. 19.00-21.00 saatleri arasında okulumuz voleybol takımı ile ilçemizde bulunan engelli voleybolcu arkadaşlar ile oturarak voleybol maçı yapacağız. Burada ki amacımız öğrencilerimize engelli olarak spor yapma duygusunu tattırmak olacak. Bu maça tüm Ereğli halkını bekliyoruz. 30 Nisan Salı günü Saat 11.00'de tekerlekli sandalye yarışı-koltuk değnekleri ile penaltı turnuvası yapacağız. Saat 12.00'de okul spor salonunda müzik eşliğinde yarışmalar, 13.00' de okul kış bahçesinde 6 nokta körler derneği mini konser, 14.00'de ise okul kış bahçesinde karaoke gösterimiz olacak. 1 Mayıs Çarşamba günü yaklaşık 400 öğrenci ile Abant Gölünde pikniğe gideceğiz. Burada Abant gölü piknik alanında engelli farkındalığını amaçlayan yarışmalar yapacağız ve birde AVM ziyaretimiz olacak. 2 Mayıs Perşembe günü saat 10.00'da yaklaşık 46 projemizin sergileneceği TÜBİTAK 4006 Açılış Kokteyli olacak. İnşallah Vali Bey'de bu açılışta bulunacak. Aynı zamanda Valimiz geldiğinde bir açılış daha gerçekleştirecek. BAKKA'dan hibe ile oluşturduğumuz robotik kodlama ve sanal pilotluk sınıfımızın açılışı olacak. Bu zamana kadar bu sınıflarda ürettiğimiz ürünlerinde sergisi olacak. Akşam saat 20.00'de çok anlamlı bir etkinliğimiz olacak. Spor salonumuzu açık hava sinemasına dönüştüreceğiz. Burada tüm misafirlerimize engelli farkındalığını anlatan “BLACK” adli filmin gösterimini gerçekleştireceğiz. Herkesin beklediği 3 Mayıs Cuma günü okulumuzun bahçesine 50 metrelik bir sahne kurduracağız. Yaklaşık bin kişilik dışarıdan bir katılım olacağını düşünüyoruz. Öncelikle ana sahne de Altı Nokta Körler Derneği'nden davet ettiğimiz görme engelli birisi mini konser verecek. Ardından okulumuz müzik grupları sahne alacak ve kendi parçalarını söyleyecekler. Saat 14.00'de profesyonel bir Dj sahne alacak. Ardından geçen sene Batı Karadeniz'de ilk defa gerçekleştirilen life in colors adını verdiğimiz boya cümbüşü etkinliğimiz olacak. Bu sene bu etkinliğimizi bin kişi ile yapmayı planlıyoruz. Dışarıdan etkinliğimize katılmak isteyenler kealfest.com sitesinden kayıt yaptıran ve okuldan referans gösteren kişileri bu etkinliğe kabul edeceğiz. Gayet güvenli, boyalarımız gıda boyası olduğundan hiçbir zararı yoktur. Bu etkinliğimizin ardından DJ tekrar sahne alacak ve etkinliğimiz son bulmuş olacak.

Bu etkinliğimizde öğrencilerimiz çok büyük özveri gösteriyor. Çünkü her ekibin başında öğretmen bulunuyor ama tek görevimiz rehberlik. Tüm organizasyonu öğrencilerimiz yapıyor. Parçası olmadığınız şeye sahip çıkmazsınız. Öğrencilerimiz bu organizasyonun en büyük parçası. Afiş tasarımından tutun, sponsorlara kadar öğrencilerimiz ilgilendi” ifadelerine yer verdi.