2. Lig Beyaz Grup: Zonguldak Kömürspor: 0 - Hekimoğlu Trabzon: 1

Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup'ta 28. haftada Zonguldak Kömürspor, Hekimoğlu Trabzon'a 1-0 mağlup oldu.
Saha: Devrek
Hakemler: Fevzi Erdem, Murat Güçlü, Mücahid Adem Çelebi
Zonguldak Kömürspor: Yüksel, Muhammet, Neşet (Hüseyin dk. 81 ?), Emre, Ahmet Hakan (İhsan Furkan dk. 59), Hakan, İlker, Aykut Emre, Oktay (Atalay dk. 59), Enes, Tezcan
Hekimoğlu Trabzon: Emre, Uğur, Samet (Eray dk. 87 ?), Serkan, Burhan (Salih dk. 58), Halil (Berkay dk. 77), Ali, Yasin, Bahadır, Oğuz, Batuhan (Mücahit dk. 87 ?)
Gol: Ali (dk. 18) (Hekimoğlu Trabzon)
Sarı kartlar: İlker, Aykut Emre, Muhammet (Zonguldak Kömürspor), Batuhan, Mücahit (Hekimoğlu Trabzon)