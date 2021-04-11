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2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Gümüşhanespor: 1

Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup'un 33. haftasında Zonguldak Kömürspor, konuk ettiği Gümüşhanespor ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Devrek


Hakemler: Enes Kanpara, İlke Akman, Erdi Abdulmecit Sayar


Zonguldak Kömürspor: Sinan, Muhammet, Berkan, Emre, İlker, Rıdvan (Hüseyin dk. 54), Enes (Tezcan dk. 86 ?), Aykut Emre, İhsan Furkan, Oktay, Haluk


Gümüşhanespor: Zeki, Musa, Osman, Berkan, Ömer Alp, Muharrem, Özgür (Raif dk. 46), Sercan, Tekin, Tuğay, Erdinç (İlke dk. 68)


Kırmızı Kart: Tezcan (Dk. 90+3) (Zonguldak Kömürspor)


Gol: Haluk (dk. 51 pen.) (Zonguldak Kömürspor), Tekin (dk. 60) (Gümüşhanespor)


Sarı kartlar: Haluk, Rıdvan (Zonguldak Kömürspor), Özgür, Tekin, Sercan (Gümüşhanespor)

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