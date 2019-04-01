Dr. Ertuğrul Güner 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık etkinlikleri kapsamında açıklamada bulundu.

Güner yapmış olduğu açıklamada, “Otizm, belirtileri yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkan gelişimsel bir bozukluktur. Genel olarak dil gelişiminde gecikme ve tekrarlayıcı davranışlarla seyreder. Duygusal-sosyal gelişim problemleri sıklıkla ilk iki yılda görülmeye başlar, tekrarlayıcı davranışlar ise 18 aylıktan sonra ortaya çıkar. Göz teması kısıtlıdır. Çevresindeki kişilere karşı ilgisizdir, kendi başına kalma eğilimindedir. İsmi ile seslendiğinizde çoğu zaman dönüp bakmaz, duymuyormuş gibi davranır. Genellikle dönen ve ışıklı cisimlere aşırı ilgi gösterir. Oyuncakları amacına uygun oynamaz, onun yerine sıraya dizer, döndürür. Dokunma, ışık ve sese karşı aşırı hassasiyeti olabilir. Değişikliklerden hoşlanmaz, böyle durumlarda aşırı tepki gösterebilir. Bir nesneye karşı takıntılı derecede bağlanabilir. Sallanmak, kendi etrafında dönmek gibi basmakalıp, tekrarlayıcı davranışlar sergiler. Yaşıtlarının oynadığı oyunlarla ilgilenmez, onların oyunlarına katılmaz. Otizmde erken tanı ve tedavi oldukça önemlidir. Çocuklarında bu belirtilerden bir ya da bir kaçını gözlemleyen aileler mutlaka çocuk ergen ruh sağlığı uzmanına başvurmalıdır. Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görevli çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanları belirtiler görülen çocukların tanı ve tedavisiyle ilgili olarak çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalara ek olarak İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Biriminde görevli meslek elemanları Aile Sağlığı Merkezlerindeki Aile Hekimlerinden gelen raporlarlara istinaden ailelerle iletişime geçerek onlar için Zonguldak Kadın Doğum ve çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden randevu alabilmektedirler. Bilindiği üzere, her yıl yurt genelinde "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla Nisan ayı boyunca otizmin farkındalığını artırmaya yönelik etkinlikler düzenlenmektedir. Buradan hareketle 2 Nisan Salı günü saat 12:30'da Kent Merkezinde bulunan İsmetpaşa Parkı'nda İl Sağlık Müdürlüğü olarak Otizm Farkındalık Standı açılacaktır ve açılacak olan standa tüm halkımız davetlidir “ ifadelerine yer verdi.